Les meilleurs souvenirs de vacances de la rédac : l’Interrail de Lucy en Europe de l’Est

En ces temps de confinement où la plus grande aventure que l’on vit est d’aller faire ses courses avec un masque et des gants, il est parfois agréable de se rappeler les moments de découverte et de détente inoubliables que l’on a vécus.

Au total : 17 trains (dont 3 de nuit), 7 bus, 2 ferrys, 1 festival, et 6 pays différents pour un budget total de 1500€ par personne. Et bien sûr, un nombre incalculables d’heures à dormir dans le train, à rire, à s’émerveiller du paysage qui défile, à savourer la découverte des us et coutumes d’un nouvel endroit, à rencontrer de belles personnes et à profiter de la liberté.

Budapest , en Hongrie : 2 trains pour y arriver, et 4 jours de repos intense, de flânerie et de thermes ;

On a donc commandé deux tickets pour un Interrail de 30 jours avec A., on a vaguement revu l’itinéraire prévu 8 mois plus tôt, et on s’est entendu sur ce qu’on allait emporter dans notre sac à dos. Aussi simple que ça !

Elles ont dit oui. Et puis on en a plus jamais vraiment reparlé, trop occupées par nos projets, nos études, et notre mémoire de fin d’année. Mais j’ai mis, toute l’année durant, mes petits sous de côté. J’avais même décroché un job étudiant pour renflouer mon compte en banque. Deux semaines avant le départ, E. nous a annoncé qu’elle avait trouvé du travail. Impossible donc pour elle de prendre 1 mois de congé alors qu’elle venait juste d’être recrutée. Normal. Un peu triste aussi, mais c’est la vie.

En janvier 2017, en pleine période d’examen, j’ai pris cette bonne résolution (début d’année oblige) : "Cet été, c’est décidé, je fête la fin de mes études en partant un mois en Interrail à travers l’Europe de l’Est !" J’ai repoussé mes syllabus le temps de deux soirées, et j’ai organisé mon Interrail pour le mois de septembre suivant. J’ai choisi l’itinéraire, calculé le budget (très très serré) et les économies à prévoir, fait des recherches sur les auberges de jeunesse et même préparé un PowerPoint pour présenter le projet à A. et E, mes deux grandes amies d’études qui m’ont accompagnée contre vents et marées à travers mon cursus universitaire.

Après Prague et Bled, nous avons pris la direction du Sud pour rejoindre des potes en Croatie, où nous avions prévu d’aller au Goulash Disko Festival.

Le trajet était très long. Je me souviens, on a démarré sous la pluie de Bled vers 10h, sac à dos humide sur nos épaules, on avait froid. Après plusieurs heures de train, on a fait une petite escale pour visiter Ljubljana sous un ciel gris, avant de remonter dans un deuxième train qui a filé droit sur Zagreb. Quand on est descendue du train vers 23h, on a senti que la ville avait chauffé au soleil et que l’air était différent. Ça sentait le Sud ! Mais on ne s’est pas attardée parce qu’on avait deux heures top chrono pour manger, prendre une petite douche rapide dans les sanitaires de la gare (qui étaient tenus par une petite vieille ultra-sympathique qui fumait clope sur clope) et attraper le train de nuit qui traversait toute la Croatie pour nous déposer à Split, lieu de rendez-vous prévu avec nos amis pour rejoindre ensuite le festival qui se tenait sur la petite île de Vis.

On s’était confortablement installée dans notre compartiment pour la nuit, et on avait mis nos réveils à 6h (notre arrivée à Split étant prévue à 7h).

Et quel spectacle au réveil ! Rien qu’on n’ait pu imaginer ne récompensait plus ces longues 24h de trajet : le Sud dans toute sa splendeur, baigné dans la lumière du matin, le train filant à travers les champs brûlés par l’été, avec la mer au loin.