Les meilleurs hôtels dans le monde selon le Conde Nast 2020 Readers' Choice Awards

Cette année voit le 33e sondage annuel des lecteurs de Conde Nast Traveler sur leurs préférences touristiques. Retrouvons les meilleurs hôtels partout dans le monde. Les électeurs inscrits ont voté pour leurs hôtels préférés dans le monde entier. Si certains séjours à l’hôtel sont tout à fait banals et oubliables, d’autres resteront dans vos souvenirs jusqu’à la fin de votre vie. Il n’est plus interdit de voyager dans les (nombreuses) zones rouges de la planète mais seulement déconseillé. Ce n’est peut-être quand même pas une raison de se ruer sur les trains et les avions mais vous pourrez malgré tout vous évader dans la contemplation de ces magnifiques hôtels, souvent hors de portée de nos portefeuilles. Lire aussi : 8 logements Airbnb avec des vues incroyables La liste suivante classe les 50 meilleurs hôtels du monde selon les lecteurs de Conde Nast Traveler. Voici les 10 meilleurs du top où la Colombie marque de nombreux points :

1. Baur au Lac à Zurich en Suisse Ouvert en 1844 et resté dans la même famille depuis, cet établissement a accueilli des personnalités telles que Joan Miró et Plácido Domingo. Situé dans un jardin près de la rue commerçante Bahnhofstrasse (l’équivalent de Zurich de la Cinquième Avenue), l’hôtel donne directement sur le lac de Zurich et les Alpes, une vue à couper le souffle, on en convient. À l’intérieur, les chambres mélangent avec goût les styles Art déco, Louis XVI et Régence et pour les plus chanceux, vous aurez une chambre avec un balcon qui donne sur le lac. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BAUR AU LAC | Zurich (@bauraulac) le 12 Oct. 2020 à 9 :30 PDT

2. Sofitel Legend Santa Clara Cartagena à Carthagène en Colombie Cet ancien couvent du 17e siècle mêle des éléments de son passé (plafonds en bois apparents, belles allées voûtées) à la modernité, le tout de manière très gracieuse. Située à distance de marche du palais de l’Inquisition et à quelques minutes à pied de la plage, cette hacienda propose des chambres de style contemporain ou colonial ; les plus récents offrent une vue sur la piscine ou les Caraïbes. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofitel Legend Santa Clara (@sofitellegendsantaclaractg) le 26 Févr. 2020 à 5 :54 PST

3. Aranwa Cusco Boutique Hotel à Cusco au Pérou À seulement deux pâtés de maisons de la Plaza de Armas à Cusco, ce manoir de style colonial du XVIe siècle a été soigneusement remis au goût du jour avec des systèmes intelligents d’enrichissement en oxygène (pour faire face à l’altitude de 3400 mètres de Cusco), des planchers chauffants et des bains à remous dans ses 43 suites. Niveau déco, l’hôtel abrite plus de 300 œuvres d’art, y compris des peintures de l’école de Cusco. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marjorie Hooper InteriorDesign (@marjoriehooperdesign) le 28 Juin 2019 à 7 :47 PDT

4. The Peninsula House à Las Terrenas en République dominicaine Cette auberge familiale se trouve sur 15 hectares de collines verdoyantes dans la péninsule de Samaná en République dominicaine, avec vue sur l’Atlantique. Le design colonial victorien évoque une maison de Charleston du XVIIIe siècle. Les belles chambres aux tons de terre, des antiquités et des baignoires en acajou posent le ton. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PK's List (@pkslist) le 10 Juin 2019 à 10 :57 PDT

5. Mandarin Oriental de Doha au Qatar Près de la Corniche et du Souq Waqif, dans le quartier immaculé et nouvellement créé de Msheireb, le Mandarin Oriental Doha met en valeur l’héritage qatari avec un design sophistiqué. La piscine sur le toit et ses cabanes au bord de la piscine sont probablement l’un des meilleurs endroits de la ville pour admirer le coucher du soleil. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mandarin Oriental, Doha (@mo_doha) le 9 Oct. 2020 à 3 :00 PDT

6. Sofitel Bogotá Victoria Regia à Bogotá en Colombie Nommé d’après la Victoria Regia, un nénuphar qui flotte en Amazonie, cet hôtel mélange les saveurs colombiennes à l’élégance française. La propriété a été conçue par le célèbre architecte Miguel Soto : meubles en velours, œuvres d’art locales en rotation, fleurs fraîches remplacées quotidiennement et articles de toilette Hermès. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofitel La Reserva Cardales (@sofitelcardales) le 17 Juil. 2017 à 2 :00 PDT

7. Olema House Point Reyes à Point Reyes en Californie Situé sur quatre hectares à la périphérie de Point Reyes National Seashore, à une heure au nord de San Francisco, l’hôtel propose un séjour reposant sur la pittoresque côte ouest de Marin, avec vue sur Olema Creek, la crête d’Inverness et le mont Wittenberg. Les 24 chambres, qui comprennent deux chalets, sont toutes équipées de planchers chauffants, de couettes et d’oreillers en duvet et d’un décor Americana. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olema House at Point Reyes (@olemahouse) le 30 Déc. 2019 à 11 :20 PST

8. The Peninsula Bangkok en Thaïlande On a presque l’impression d’être à Londres quand on loge à The Peninsula, dans le quartier de Thonburi à Bangkok. Mais le tuk-tuk personnalisé de l’hôtel vous rappelle que vous êtes en Thaïlande. Le hall et les salons offrent une vue imprenable sur le Chao Praya et les maisons de la rivière Thai. La piscine Peninsula fait partie des meilleures de la ville. Il n’y a pas de meilleur moyen de combattre la chaleur dans cette célèbre capitale chaude que de faire un plongeon directement sur la rivière ! Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par sᴇᴜɴɢ ᴊᴜɴ (@juntravel) le 17 Avril 2020 à 5 :35 PDT

9. Raffles Istanbul en Turquie Bien que ce soit un hôtel élégant et moderne, le Raffles d’Istanbul canalise toujours le charme et le mystère byzantins de la ville. Les vues magnifiques de presque toutes les pièces et les textiles turcs luxuriants, l’artisanat et les photos encadrées surdimensionnées et spectaculaires de ses sites les plus célèbres, c’est un enchantement. Situé dans le quartier central de Besiktas du côté européen, le Raffles met ses clients au sommet d’un éventail de boutiques, de restaurants et d’un centre des arts de la scène. Le Bosphore n’est pas trop loin non plus (vous pouvez le voir depuis de nombreuses chambres), mais les attractions touristiques et les sites historiques sont un peu plus loin. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Raffles Istanbul (@rafflesistanbul) le 18 Févr. 2020 à 11 :39 PST

10. W Bogota en Colombie La Colombie a gravi les échelons en termes de destinations au cours de la dernière décennie et vous pouvez faire confiance à W Hotels pour suivre les tendances les plus en vogue. Ouvert fin 2014, le W Bogota est situé en plein cœur du quartier chic d’Usaquen, juste à côté des ambassades, des restaurants et des boutiques. Vous pouvez vous attendre à une décoration colorée et moderne dans les 168 chambres, en particulier dans la suite Extreme Wow, qui comprend un lit king-size à baldaquin fleuri, un canapé circulaire avant-gardiste (et violet !) et une vue à 180 degrés sur les toits de la ville. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par W Bogota (@wbogota) le 22 Juil. 2020 à 7 :37 PDT