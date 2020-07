Les meilleures applis pour recharger sa voiture n'importe où en France et en Europe.

Outre celles proposées par les constructeurs et les opérateurs de recharge, il existe une multitude d'applications spécialisées permettant de trouver facilement des bornes électriques pour charger sa voiture où que l'on soit.

Chargemap

C'est depuis plusieurs années déjà la référence dans ce domaine. Chargemap propose en effet une carte détaillée des points de recharge disponibles dans toute l'Europe. Ce qui fait sa force, c'est sa très large communauté (plus de 500.000 membres dans toute l'Europe), qui partage toutes les nouvelles bornes qu'elle peut trouver, y compris les plus insolites près des églises ou des campings ainsi que les Superchargeurs Tesla. Chaque membre peut aussi y laisser des commentaires et des photos s'il le souhaite.

L'application permet également de préparer au mieux ses longs trajets en y associant toutes les bornes à proximité tout au long du parcours. Il est aussi facile de s'y retrouver avec les options de filtrage proposées, par exemple la vitesse de recharge ou le type de connecteur.



L'application Chargemap est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).