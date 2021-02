Les logements Airbnb les plus likés dans le monde en 2020

Airbnb dévoile les logements les plus likés de 2020 sur leur compte Instagram, un résultat qui en dit long sur les rêves de voyages du public.

Airbnb nous dévoile 10 logements les plus likés sur leur compte Instagram. On passe de paysages sublimes à de belles maisons isolées de tout… Un besoin de nature que le monde ressent d’autant plus depuis un an de confinement à tourner en rond dans des appartements en ville. Le besoin de voyage est tel que certains sont prêts à renoncer à beaucoup de plaisirs journaliers pour pouvoir reprendre la route.

La première position (76.000 likes) n’est pas si exotique puisqu’elle a été prise à Saint Victor la Coste en France, un petit coin de paradis si l’on en croit l’ambiance de la photo.

Et la deuxième photo n’a rien à envier à la première. Dans la région de Valparaiso au Chili, on y voit une sublime baie vitrée qui donne sur un lac. Un moment suspendu dans une maison qui mériterait d’avoir sa place dans les 8 logements Airbnb avec des vues incroyables.