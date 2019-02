Les croisières sont les activités touristiques les plus réservées sur Tripadvisor

En progression de 44% entre 2018 et 2017, les croisières et les circuits nautiques représentent les activités touristiques les plus réservées sur la plateforme qui rassemble l'avis des voyageurs, rapporte un bilan.

Puisque Tripadvisor ne permet pas seulement de partager son expérience après un séjour dans un hôtel ou un dîner au restaurant et propose aux voyageurs de réserver aussi leurs activités de vacances, ce bilan annuel permet de déterminer ce qui leur plaît le plus quand ils ne travaillent pas.

Dans la dynamique des chiffres déjà annoncés par les professionnels du secteur, les croisières composent les expériences les plus appréciées. Entre 2010 et 2017, le nombre de passagers en Europe est passé de 5,5 millions à 6,96 millions, rapportait à l'automne dernier l'association Clia, qui représente les croisiéristes en Europe.

En deuxième place, on trouve les billets touristiques, dont la croissance est de l'ordre de 45% entre 2017 et 2018 sur Tripadvisor, suivis par les visites culturelles (+65%).

Symptomatiques des nouvelles envies de voyageurs, les vacanciers s'offrent de plus en plus d'expériences gastronomiques (+47% avec la vie nocturne). A l'échelle de la France, la tendance est également constatée avec une progression de 62%. Quelle meilleure période que les vacances pour s'offrir une parenthèse de bien-être? Ce type d'activité est justement en hausse de 69%.

Enfin, phénomène aussi bien constaté au niveau international qu'en France, les vacanciers plébiscitent les activités en famille. L'effet se chiffre +204% dans le monde, sinon à +227% au sein de l'hexagone. A ce titre, la France est le pays le plus souvent choisi pour réaliser des expériences familiales, et Paris en particulier.