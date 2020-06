Les croisières Ponant lancent des itinéraires en France cet été

Spécialiste des itinéraires de rêve à bord de bateaux haut de gamme, Ponant revient au bercail pour cette saison estivale pas comme les autres qui compte sur les locaux pour assurer la relance du tourisme français. Des itinéraires ont été tracés au départ de Nice, Marseille, Le Havre et Saint-Malo.

Vivre la vie à bord d’un bateau Ponant sans braver les flots jusqu’à l’autre bout du monde, c’est la promesse inédite de la compagnie française, célèbre pour ses itinéraires Paul Gauguin en Polynésie française. Ponant est de retour en France pour des vacances à la découverte des merveilles du patrimoine français.

Des départs depuis 4 ports français

Les croisiéristes découvriront ces bolides de luxe qui parcourent les coins les plus reculés de la planète, comme l’Austral S20. Le yacht privé partira de Marseille pour visiter l’île verte, les îles d’Hyères, la presqu’île de Saint-Tropez et Portofino en Italie. Un autre tracé au départ de Nice proposera de découvrir les côtes corses à bord du Lyrial S20, un yacht à taille humaine dernier-né de la catégorie des Sisterships. La croisière démarrera par le Cap Corse avant de longer le littoral méditerranéen jusqu’au golfe de Santa Manza. Les voyageurs auront le privilège d’approcher les bouches de Bonifacio et de visiter les îles sanguinaires dans le golfe d’Ajaccio. Les plus chanceux apercevront de grands dauphins ou même des rorquals.

Des séjours en Atlantique sont aussi prévus, avec un départ depuis Bordeaux à bord du Bougainville S20 pour se reconnecter à la nature de l’île de Ré et l’île d’Aix. Sur le retour, un passage par St-Jean-de-Luz est aussi prévu. Enfin, les côtes bretonnes et normandes ne seront pas oubliées avec des itinéraires depuis Saint-Malo et Le Havre, à la découverte des îles de Glénan, l’île de Bréhat, Belle-Île-en-Mer, Etretat ou encore les îles anglo-normandes.

Les croisières font-elles toujours rêver après le Covid-19 ?

Des protocoles sanitaires seront bien sûr mis en place pour rassurer les passagers et leur garantir un séjour sans danger pour leur santé. Les croisières ont été prises dans la tourmente de la pandémie du covid-19, dont l’épisode dramatique du Diamond Princess est encore dans toutes les mémoires. Chez Ponant, aucun cas n’a été détecté. Avant l’embarquement, tous les passagers et les membres de l’équipage seront testés. Une équipe médicale sera présente à bord tandis qu’un nettoyage de tous les espaces à bord sera effectué systématiquement.

Les passagers bénéficient aussi de conditions de réservations assouplies, avec une annulation sans frais jusqu’à 72 heures avant le départ, valables pour ce programme de croisières françaises.