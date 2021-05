Les couples de la "vanlife" freinés par la pandémie

Ils s'appellent Bob, Michel, Bubulle ou encore Helmut, et ces fourgons et camping-cars sont des stars des réseaux sociaux. Les vidéos mentionnant "camping-car" dans leur titre ont cumulé plus de 25 millions de vues en 2020, en forte augmentation par rapport à 2019. Des vlogs aux tutoriels en passant par les questions-réponses, les youtubeurs spécialisés séduisent de plus en plus de curieux.

Les "Crazy Trotters" : l'Afrique en 4X4 aménagé

Hélène et Denis se sont lancés sur YouTube en même temps que sur les routes en septembre 2020. "Au début du confinement, comme beaucoup, on n'avait pas grand chose à faire, on est tombé sur des youtubeurs partis faire un tour d'Afrique en van et ça nous a inspirés", explique Hélène, kinésithérapeute et mordue de sport de 31 ans. Le couple, appelé "Crazy Trotters" sur les réseaux sociaux, a vu un véritable engouement autour de la "vanlife", la vie en camion aménagé. "Avec le confinement, il n'y avait plus moyen de louer ou d'acheter. Ce qu'on cherchait partait comme des petits pains", raconte Denis, 53 ans et gérant d'une entreprise de transport à Tours. "Je pensais qu'un budget de 20.000 euros suffirait mais après trois visites de van je me suis rendu compte des prix", poursuit-il. Deux mois de recherches et 45.000 euros plus tard, le couple franco-belge installé en Suisse fait l'acquisition d'Helmut, un gros 4X4 Land Rover avec une cellule aménagée, dans l'idée de rejoindre le continent africain. Après quatre mois en Europe, la pandémie les rattrape : "On n'a pas pu aller plus loin que Gibraltar", regrette Hélène qui avait pris une année sabbatique pour voyager.

La pandémie est venue jouer les trouble-fête

Le Covid-19 est aussi venu perturber le projet prévu de longue date d'Ophélie et Thomas, connus sur YouTube en tant que "Graouh Vanlifers". "Quand le confinement est tombé en France, nous prenions le bateau pour l'Angleterre. Trois jours après, le confinement arrivait là-bas aussi. On s'est alors confiné dans une ferme au nord du Pays de Galles, où on a fait du woofing (travail agricole contre hébergement, NDLR) pendant trois mois", résume Ophélie. Pour leur van, surnommé Bob, les deux voyageurs ont déboursé 10.000 euros avec la volonté de tout faire par eux-mêmes. "On est parti d'un van complètement nu en août 2019" et son aménagement "n'a été fait qu'avec des tutoriels YouTube", racontent Thomas et Ophélie, qui ont achevé les travaux en mars 2020.

"Faire son van, c'est déjà le début de l'aventure !"

"Faire son van, c'est déjà le début de l'aventure !", lance Steve, de la chaîne YouTube "The Vagabonds". Avec sa compagne Allison, ils ont décidé en 2018 de se tourner vers le van pour réaliser un tour du monde. "Plutôt que d'aller d'hôtel en hôtel, le van permet de rentrer à la maison qu'importe où l'on se trouve", explique Steve, du Mexique. Après quelques recherches ils découvrent que de nombreux "vanlifers" se tournent vers d'anciennes ambulances pour les transformer en véritables maisons à quatre roues. "Après 10 ans de service, une ambulance ne peut plus être utilisée et dedans, il y a déjà l'isolation, le circuit électrique et parfois même un circuit d'eau", développe Steve. Le couple a inspiré certains de ses 15.000 abonnés sur Youtube. "Beaucoup ont acheté la même ambulance que nous, on reçoit de nombreuses questions", dit Allison.

La vie en van, plus qu'une tendance, un choix de vie