Les compagnies aériennes préférées des voyageurs

L'APEX (Airline Passenger Experience Association) a remis ses prix Official Airline Rating 2020, grâce au vote de 500.000 passagers. American Airlines, Delta Air Lines et Qatar Airways parviennent à se démarquer.

Une cérémonie organisée à Los Angeles cette semaine a permis de récompenser des lauréats dans 4 catégories: compagnies aériennes majeures, compagnies régionales, compagnies internationales et compagnies low-cost.

Les résultats sont fondés sur les évaluations d'un demi-million de passagers dans le monde, qui se sont exprimés selon 5 critères: confort du siège, service en cabine, nourriture et boissons, divertissement et Wi-Fi. Les résultats ont été recueillis entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 pour plus d'un million de vols opérés par 600 compagnies.

Dans l'ensemble, 20 compagnies mondiales et 7 compagnies low-cost reçoivent les scores les plus élevés dans leurs catégories.

Qatar Airways sort grand vainqueur et repart avec 3 prix: celui du confort, du meilleur service en cabine et de la meilleure offre de repas et de boissons.

American Airlines et Delta Air Lines sont les seules à avoir reçu 5 étoiles.

Grâce à son partenariat avec l'application Calm, American Airlines décroche le prix de l'innovation en matière de divertissement embarqué, tandis que Delta reçoit le prix du meilleur Wi-Fi.

Les compagnies régulières ayant récolté 5 étoiles:

Aeroflot

Aeroméxico

Air New Zealand

American Airlines

All Nippon Airways

Asiana Airlines

Cathay Pacific

China Airlines

Delta Air Lines

Emirates

EVA Air

Japan Airlines

KLM Royal Dutch Airlines

Korean Air

Lufthansa

Qantas

Qatar Airways

Singapore Airlines

SWISS International Air Lines

Turkish Airlines

Virgin Atlantic

Les compagnies low-cost les plus appréciées:

Allegiant Air

Atlantic Airways

Interjet

Norwegian

Southwest Airlines

Spirit Airlines

WestJet

Le classement complet: https://apex.aero