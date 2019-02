Les cinq conseils d'Expedia pour économiser sur ses réservations de vacances

Voici la formule pour trouver le vol au meilleur prix: réservez votre voyage au moins trois semaines à l'avance, passez votre réservation le week-end, choisissez un départ un jeudi ou un vendredi soir et ajoutez une nuitée le samedi pour les séjours courts.

Ces conseils émanent du rapport 2019 Travel Pricing Outlook, publié conjointement par Expedia Group et Airlines Reporting Corporation, qui vise à aider les consommateurs à réserver leurs séjours au meilleur prix, en adoptant un timing stratégique optimal.

L'un des conseils les plus importants glanés à partir de ces données est le fait que les voyageurs peuvent économiser jusqu'à 20% sur leur billet d'avion s'ils passent leur réservation le week-end, ce qui vient contredire la croyance que l'on obtiendrait de meilleurs prix le mardi.

Lorsqu'on réserve son vol le dimanche, l'économie peut atteindre 36% sur certains vols.

En revanche, il est conseillé d'éviter de passer des réservations les jeudis et vendredis, les billets étant plus chers ce jours-là.

Les données ont par ailleurs montré qu'il ne fallait pas attendre au-delà de trois semaines avant son départ pour réserver son billet car les tarifs augmentent à l'approche de la date de départ.

"Réserver trois semaines en avance de son voyage est 'le moment idéal' pour économiser sur ses billets", notent les auteurs.

Mais il ne faut pas adapter la même logique aux réservations d'hôtels. Si vous cherchez le meilleur tarif hôtelier, dimanche est le jour le plus cher pour réserver alors que les vendredis génèrent en moyenne des tarifs plus attractifs.

Et si vous voyagez vers une destination prisée des voyageurs d'affaires? Les analystes ont trouvé qu'en ajoutant une nuitée le samedi à son séjour, on pouvait économiser jusqu'à 25% sur son billet d'avion. Mais cette économie est encore plus intéressante, jusqu'à 50%, entre Londres et New York, une destination très prisée des voyageurs d'affaires.

Voici un récapitulatif des cinq conseils pour économiser sur ses voyages en 2019:

1. Réservez vos vols au moins trois semaines à l'avance

2. Réservez vos vols le week-end

3. Réservez vos hôtels le vendredi soir

4. Démarrez vos séjours le jeudi ou le vendredi

5. Étendez les courts séjours en semaine pour inclure le samedi soir