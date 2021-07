Les championnats insolites de France : tonte de moutons, cracher de bigorneau, brouette humaine, etc

Vous avez sûrement entendu parler du championnat de France de Barbecue, ou encore du championnat de France de brouette humaine ? Si ces derniers devraient être maintenus durant l’été, d’autres ont pâti de la pandémie ne laissant aucun espoir au maintien de ces évènements. Adieu les championnats du lancer de tong, les mondiaux du cracher de bigorneaux ou le concours du cri du cochon… Oui, l’été est la saison idéale pour découvrir ce genre d’événements farfelus qui attirent touristes et locaux. Si certains ont annulé leur tenue en raison du Covid, heureusement que d’autres se dérouleront comme prévu, et rythmeront nos vacances.

Les autres rendez-vous : le 17 et 18 juillet à Pontorson en Normandie (manche Mont-Saint-Michel). Le 21 et 22 août, à Isola 2000 dans les Alpes Maritimes, la manche sud/est.

Un peu plus au sud, aux Saintes-Maries-De-La-Mer, en Camargue, la finale aura bien lieu le 18 et 19 septembre 2021. Les passionnés de grillades pourront finir de faire chauffer les grills après un été de compétition.

C’est avec grande tristesse que vous ne pourrez pas assister cette année à ses championnats insolites pendant vos vacances chez nos voisins français.

Championnats du Monde de lancer de tongs

La dernière édition s’est tenue en août 2019 dans la ville d’Hourtin, en Gironde. Cette année, "le tournoi sera annulé", a confirmé l’Office de tourisme de Lacanau à ETX Studio, laissant toujours le record du lancer le plus long à l’année 2015 : 39,56 mètres.

Championnat du Monde de cracher de bigorneau

Même son de cloche pour les mondiaux de cracher de bigorneau qui se tiennent dans la commune de Sibiril dans le Finistère. La dernière compétition, qui consiste à mettre un bigorneau dans sa bouche et de le souffler le plus loin possible, s’est tenue en 2019. Le rendez-vous 2021 ne sera pas organisé par l’association "à cause des conditions sanitaires", explique l’Office du tourisme de Cléder.

Championnat de France de cri de cochon

"La Pourcailhade de Trie et son concours du cri du cochon annulés", titre La Nouvelle République des Pyrénées. Là aussi, beaucoup de déçus. L’association des commerçants et artisans triais (ACAT) a annoncé la nouvelle lors de son assemblée générale. Le concours, qui consiste à imiter les couinements du porc, ne se tiendra donc pas comme à son habitude au mois d’août dans la ville de Trie-sur-Baïse.