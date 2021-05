Les camping-cars électriques arrivent

Un constructeur allemand, Iridium, a présenté un camping-car électrique doté d'une autonomie de 400 kilomètres pour près de 200.000 euros permettant de rouler en silence et sans rejeter de gaz à effet de serre. Le fabricant allemand Dethleff propose aussi un très rare fourgon aménagé et hybride, à 75.000 euros.

"Avec une offre plus large et un permis modifié, les camping-cars se mettront à l'électrique."

Volkswagen l'a pris au mot et compte frapper un grand coup en 2022 avec une version électrique de son Combi. Appelée ID.Buzz, cette version ultramoderne est annoncée avec une autonomie allant jusqu'à 600 kilomètres et un système de conduite autonome.

Les véhicules utilitaires commencent également leur transition vers l'électrique.

Mercedes a lancé son fourgon électrique, l'EQV, et prévoit de lui accoler en 2022 un petit frère sur base de Renault Kangoo.

Fiat doit livrer fin 2021 les premières versions électriques de son gros fourgon Ducato, le chouchou des artisans du camping-car.

Ford a promis que chacun de ses utilitaires serait disponible en version hybride rechargeable ou 100% électrique dès 2024 et que deux tiers des ventes seraient électrifiées en 2030.

"On attend ça avec impatience parce que le camping-car est vraiment un outil très vert. On consomme très peu d'eau, très peu d'électricité une fois qu'on se déplace. Souvent, on consomme localement, on va au marché", souligne le porte-parole du fabricant français de camping-cars Pilote, Antoine Guéret. "Mais on dépend d'un châssis (le véhicule avant sa transformation) qui ne l'est pas assez."