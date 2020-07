Les brasseries belges incontournables à visiter cet été : escape room, dégustation et animations 3D

Si vous n’avez pas l’âme d’un sportif et/ou que le sentier de Grande Randonnée qui vous promène d’abbaye en abbaye à la découverte des bières trappistes ne vous tente pas, pas de panique. Vous pouvez tout aussi bien visiter les brasseries individuellement. Certaines en plus ne manquent pas d’inventivité et de modernité quand il s’agit de faire découvrir leurs secrets de fabrication ! En voici quelques-unes qui valent leur pesant d’or :

Vous connaissez la "Bush" ou encore la "Cuvée des Trolls" ? Ces bières sont brassées dans la Brasserie Dubuisson, active depuis 1769. La plus ancienne brasserie en activité de Wallonie a d’ailleurs inauguré l’année dernière, à l’occasion de ses 250 ans, un tout nouveau site touristique intitulé "Beerstorium" . Escape game, animations 3D, réalité virtuelle et dégustation de bières avec le Maître brasseur seront au rendez-vous pour vous faire découvrir l’univers brassicole de cette brasserie épique.

Autre brasserie incontournable : la Brasserie de Saint-Feuillien qui produit des bières d’Abbaye Blonde, Triple et Brune depuis 1873. La visite est plus classique mais pas moins intéressante. Au programme : visite des installations de la brasserie et dégustation tous les samedis à 14h00 et les dimanches à 10h30. Attention toutefois à vérifier si les visites sont maintenues actuellement en raison de la situation sanitaire.

► Toutes les infos sur le site de la Brasserie de Saint Feuillien.