Les Belges réservent leurs vacances de plus en plus tard

Selon un sondage du Club Med, les Belges réservent leurs voyages de moins en moins en avance à cause de la crise sanitaire et de l’instabilité de la vie aujourd’hui.

D’après le sondage effectué par le Club Med sur 1003 personnes représentatives de la population belge, la majorité des Belges réservent leur séjour désormais beaucoup plus tard que d’habitude, soit quelques semaines seulement avant leur départ.

Une annonce qui ne doit pas vous étonner si vous faites partie de ces Belges qui aiment voyager mais qui ont dû revoir leur manière de réserver depuis le début de la crise. D’après le sondage, seuls 16% des gens ont déjà réservé un séjour au ski pour cet hiver et ce, alors que les stations de ski ont été fermées la saison dernière et que les habitués devraient avoir envie d’y retourner.

Le Thalys Neige a déjà été annoncé pour pouvoir emmener les Belges depuis Bruxelles jusqu’aux Alpes cet hiver.

Si un Belge sur 2 se déclare attiré par un séjour au ski, encore faut-il avoir les moyens, ce type de vacances faisant partie des plus chers et des plus haut de gamme.