Les Arlonaises de l’été : un challenge de 10 marches au profit du monde associatif

Le projet Les Arlonaises avait rencontré un franc succès l’année dernière, avec près de 9000 marcheurs. Alors cette année, une équipe de bénévoles de la commission des Fêtes du Royal Office du Tourisme d’Arlon a revisité le concept de manière à s’adapter à la situation exceptionnelle et permettre à tous de découvrir les villages et les campagnes du Pays arlonais.

Cette année, Les Arlonaises de l’été sont de retour avec un programme de 10 marches dans une version spéciale solidaire ! Chaque semaine, un parcours de 5 ou 10 kilomètres sera proposé dans les environs d’Arlon et pour celles et ceux qui relèveront le challenge, un prix sera distribué à la fin de l’été. Explications.

Pour participer à ces marches/jogging solidaires dans la région d’Arlon, il suffit de s’inscrire via ce lien , par téléphone au 063/21.63.60, ou encore en personne, via l’accueil du Royal Office du Tourisme d’Arlon (sur rendez-vous). L’inscription coûte 5 euros pour chaque marche. La preuve de payement valide l’inscription.

Que ça soit pour faire de la marche ou du jogging, vous aurez chaque semaine le choix entre un parcours de 5 ou 10 kilomètres . Mais, contrairement à l’année dernière où les marches avaient lieu collectivement tous les mardis de l’été, cette fois-ci, le parcours sera envoyé chaque lundi matin par e-mail . Celui-ci sera notamment lisible sur l’application CIRKWI . Et pour celles et ceux qui préfèrent une version papier, vous pourrez aller la chercher à l’accueil de la Boutique du Royal Office du Tourisme d’Arlon (avec la preuve d’inscription) à partir du lundi matin.

Le challenge " POPULARITÉ " : emportez votre appareil photo et vos plus beaux outfits ! Car le participant dont la photo postée sur Facebook avec #arlonaises2020 qui rapportera le plus de likes d’ici le 31 août aura la chance de remporter 1 chèque-commerce de 50 € .

Le challenge " SPORTIF " : dans le but de promouvoir les bienfaits de la marche, la ville d’Arlon récompensera par tirage au sort 8 challengers ayant participé à minimum 7 des 10 marches avec 4 chèques-commerce de 50 € et 4 chèques-commerce de 25 €.

Une des préoccupations majeures de l’équipe était de mettre en avant l’esprit de solidarité envers le monde associatif. Bien entendu, les associations de village sont soutenues par ces marches et les bénévoles ont proposé d’aider une autre association particulièrement touchée par la crise. Le choix s’est révélé unanime et s’est porté sur la Clairière, un organisme de soutien et de services aux personnes handicapées à Arlon, qui n’a pu mettre en place son activité principale générant des rentrées financières importantes pour son fonctionnement. Les bénéfices seront donc redistribués à hauteur de 50% pour La Clairière, 25% pour les associations villageoises et 25% pour l’asbl Royal Office du Tourisme.