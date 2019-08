Les applis voyage les plus utilisées.

Au cours de cet été 2019, Uber a constitué l'appli la plus utilisée par les voyageurs dans le monde, rapporte la plateforme App Annie, spécialiste dans l'analyse des données mobiles.

À l'échelle mondiale, Uber domine le classement sans surprise, devant Booking et Grab. Les géants du tourisme ne manquent pas à l'appel: TripAdvisor est 5e et Airbnb 6e.

Top 10 des applis voyage les plus utilisées cet été dans le monde:

1. Uber

2. Booking.com

3. Grab

4. Ola cabs

5. TripAdvisor

6. Airbnb

7. Careem

8. Yelp

9. Flightradar24

10. Where is my Train: Indian Railway & PNR Status