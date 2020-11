Les aéroports européens vont devoir se réinventer, avec le low cost au centre.

Les aéroports européens, assommés par l'épidémie du coronavirus, vont devoir trouver un nouveau modèle de fonctionnement post-crise dans lequel les compagnies low cost émergeront comme les "gagnantes", a estimé le directeur général de l'organisation d'aéroports ACI Europe.

"Clairement, nous voyons que les transporteurs à bas coûts sont les gagnants dans cette crise. Les plus importants ont les résultats financiers les plus solides et disposent de liquidités pour traverser la crise dans les mois à venir", a déclaré Olivier Jankovec, le directeur général d'Airports council international (ACI), qui représente 500 aéroports dans 46 pays européens.