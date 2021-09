Les 20 meilleures villes pour voyager en 2021 selon les The World’s Best Awards de Travel + Leisure

Chaque année, le magazine américain de voyage Travel + Leisure dévoile ses " The World’s Best Awards " reprenant les meilleurs hôtels, villes, croisières, aéroports et îles dans le monde.

L’enquête World’s Best Awards de cette année était ouverte au vote du 11 janvier au 10 mai 2021, au moment où de nombreuses destinations rouvraient leurs portes au tourisme. Les organisateurs se demandent ce qui attire les voyageurs dans certaines villes du monde : de nouveaux restaurants étoilés Michelin ? Un héritage culturel ancestral ? La proximité des merveilles géographiques ?

Quelles que soient les réponses, voici ce que les participants ont trouvé de mieux dans le monde en termes de ville.