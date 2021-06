Les 10 meilleures destinations d’Europe pas chères et hors des sentiers battus

Lonely Planet dévoile le top des destinations européennes pas chères et hors des sentiers battus pour cette année. Les vacances sont là, enfin ! Après avoir récupéré la liberté de pouvoir manger en terrasse et voir nos proches, voici la liberté retrouvée de voir le monde. Enfin, pas tout le monde puisqu’il faut encore se référer à la carte de l’Union Européenne en matière de pays pouvant ou non nous accueillir. Mais en dehors de ça, liberté (toute relative) ! Comme Lonely Planet le dit avec enthousiasme : "De la Suède à la Grèce en passant par la Slovénie, la Serbie, le Monténégro, la Bulgarie, la Géorgie, la Pologne, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, nos idées de destinations vous donneront envie d’entendre au plus vite le 'clic' oublié des ceintures de sécurité." Petit tour d’horizon de ces meilleures destinations européennes en dehors des sentiers battus que vous pouvez faire cet été (vite vite avant qu’on nous renferme).

1. Gdansk pour profiter de la mer Baltique

11 images © Getty

La mer du Nord, à la limite on la préfère en hiver parce qu’on n’est pas déçu s’il fait moche. Les plages de la Côte d’Azur vont être bondées cette année. Une nouvelle option pour malgré tout profiter d’un point d’eau et vous prélasser cet été : la Baltique du côté de Gdansk. Ce port polonais, en plus d’accueillir les vacanciers qui veulent mettre les pieds dans l’eau, est marqué par une histoire riche et mouvementée qui vous permettra d’allier culture et farniente grâce à Sopot, la station balnéaire huppée. Vous pourrez également faire de belles balades en forêt après avoir rejoint la presqu’île sauvage de Hel.

2. La Slovénie, entre ville de contes et nature sauvage

11 images © Getty

Commencez votre périple par la capitale Lijubiana, quelques jours suffiront à vous imprégner de l’ambiance et à visiter la vieille ville et le château enchanteur. Prenez ensuite un moyen de transport pour rejoindre les parcs naturels du pays qui pourront être admirés à pied, à cheval ou à vélo. Emphase pour le parc national de Triglav, le parc régional de Kozjansko, celui des grottes de Škocjan ou encore le parc naturel de la vallée du Logar.

3. Le tour des îles grecques

11 images © Getty

On ne vous parle pas ici de Rhodes ou de Mykonos, le must cet été serait de partir à la découverte de quelques autres îles, moins connues, que compte la Grèce. Comme il y en aurait entre 1000 et 5000, vous allez avoir le choix. Vos choix sont larges : Kimolos pour une ambiance authentique et des paysages sauvages

Agistri pour la plage et le farniente près d’Athènes

Lichadonisia pour un dépaysement total aux "Seychelles grecques"

un dépaysement total aux "Seychelles grecques" Leros pour une aventure sociale, politique et littéraire

4. Un roadtrip entre Serbie et Monténégro

11 images © Getty

Beaucoup sont les gens qui vont partir en van cet été, histoire de ne rien risquer dans les hôtels ou les locations de vacances. Alors avec un van, on fait un roadtrip ! Mais histoire de changer de l’Italie (qui reste à faire malgré tout), si vous alliez visiter des pays différents et encore peu connus chez nous ? Démarrer à Belgrade pour visiter la capitale qui longe le Danube, la forteresse et le parc Kalemegdan, son quartier bohème de Skadarlija et sa vieille ville de Zemun. Prenez ensuite votre van et allez vous perdre (figure de style, ne vous perdez pas s’il vous plaît) dans le centre du pays en passant par le village de Guca jusqu’au Monténégro qui a une côte sublime. Arrêtez-vous à Kotor et sa baie (vous vous en rappellerez toute votre vie), à la citadelle de Herceg Novi, dans la station balnéaire de Petrovac.

5. Entre Stockholm et Göteborg en Suède

11 images © Getty

11 images © Getty

Si le soleil vous manque, ne doutez pas que vous le trouverez dans le Nord de l’Europe où les journées sont encore plus longues qu’ici en cette période estivale. De Stockholm à Göteborg, le pays recèle des pépites dont vous vous souviendrez longtemps : la vieille ville de Stockholm, le cœur urbain de Gamla Stan, les îles qui composent la ville. Remontez ensuite (en voiture ou en train) jusqu’à Göteborg en passant par les paysages sublimes que l’on a plus souvent l’habitude de voir enneigé que vert et foisonnant de vie.

6. D’un bout à l’autre de la Géorgie

11 images © Getty

Annoncée depuis quelque temps comme la nouvelle étoile du tourisme entre Europe et Asie, la Géorgie a de quoi satisfaire deux bonnes semaines de vacances à qui aime découvrir une nouvelle culture et se balader dans les paysages classés. Commencez par la capitale Tbilisi qui vous dépaysera juste comme il faut et partez ensuite à la découverte de ce qui fait la Géorgie : ses paysages. Les montagnes dans la région de la Svaténie (patrimoine mondial de l’Unesco), les alentours du village de Kazbegi au pied du mont Kazbeg, la cité troglodyte de Vardzia au sud du pays, le monastère de David Gareja à la frontière de l’Azerbaïdjan et, clou du spectacle : la Touchétie, dans le nord-est du pays, une région montagneuse qui reste encore secrète à cause de son accès difficile. Et pour ceux qui n’envisagent pas les vacances sans un petit bout de mer, la Mer Noire conclura des vacances on ne peut plus originales.

7. Madère, une île portugaise

11 images © Getty

Madère, c’est un dépaysement par son climat, subtropical il vous fera presque vivre une expérience caribéenne. Entre Funchal, la capitale parée d’une cathédrale de styles gothique et roman et le quartier de Santa Maria avec ses portes colorées décorées ; et le Pico Ruevo à 1862 m d’altitude, vous aurez de quoi découvrir, vous balader, manger et admirer le paysage.

8. Les Pouilles, région délaissée de l’Italie

11 images © Getty

Pouvait-on ne pas citer l’Italie dans ce top 10 ? Impossible. Mais ce n’est ni à Rome, ni à Florence que l’on vous emmène. Cet été, partez découvrir les Pouilles, une région pauvre longtemps délaissée mais qui pointe le bout de son nez dans les guides depuis quelques années. C’est le moment d’y aller, avant que le monde ne se rende compte de sa richesse : la vieille ville de Bari, les grottes de Castellana (patrimoine mondial de l’Unesco), le Parc naturel régional de Porto Selvaggio en bord de mer, les collines de la vallée d’Itria entre Brindisi et Tarente, on en passe et des pépites !

9. Un tour à la Mer Noire

11 images © Getty

On vous en parle plus haut avec la Géorgie mais ce pays n’est pas le seul à avoir une frontière au bord de la Mer Noire. Le littoral de la Bulgarie est en face de celui de la Géorgie et propose donc des paysages différents mais pas moins intéressants. Varna est parfaite pour qui aime la baignade, les sports nautiques et des petites vacances en famille ou entre amis. Mais n’oubliez pas d’aller faire un tour dans la ville au riche passé, tel un musée à ciel ouvert, elle vous transporte jusqu’au 2e siècle après JC.

10. Restez à Athènes

11 images © Getty