Le transport aérien en piste avec un arsenal anticoronavirus pour redécoller.

"Une des clés du redémarrage des voyages est un processus de contrôle des passagers qui soit robuste […], qui redonne confiance" et permette "de convaincre les gouvernements de lever les procédures de fermeture des frontières", estime le patron de l’Association internationale du transport aérien (Iata), qui regroupe 290 compagnies aériennes.

Un "filet anti-Covid" mondial et harmonisé

On est en train de bâtir quelque chose qui soit à la fois sûr et qui permette de faire fonctionner les opérations de manière économiquement viable", déclare-t-il, écartant avec force l’idée de condamner des sièges pour permettre une distanciation physique à bord. "Cela n’ajouterait pas davantage de sécurité d’avoir à neutraliser des sièges et l’impact économique serait absolument catastrophique". Il faudrait alors "augmenter les prix de 50 à 100%", poursuit-il.

Des discussions sont en cours au niveau de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et des grands Etats "pour essayer d’avoir une approche convergente sur l’ensemble de la planète sur le système de contrôle sanitaire" des avions.

Elles devraient, selon lui, aboutir d’ici "à fin mai". Il s’agit d’éviter "le patchwork" de mesures de sûreté qui avait suivi les attentats du 11 septembre 2001, notamment en matière de contrôle des passagers, commente-t-il.

Déclaration sanitaire à l’arrivée à l’aéroport, contrôle de température, port du masque dans l’aéroport et dans l’avion, distribution de nourriture pré-emballée pour limiter les contacts, désinfection de l’avion, limitation du nombre de bagages cabine ou encore une livraison de bagages accélérée : le secteur mise sur une superposition de mesures conjuguée à des systèmes de filtration de l’air très performants dans les avions pour créer un filet anti-Covid.