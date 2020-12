Le train de nuit, c'est reparti dans toute l'Europe !

Des lignes reliant Vienne à Munich puis à Paris, Zurich à Rome, Berlin à Paris et Berlin à Barcelone verront le jour entre 2021 et 2024.

Trajets de nuit, longues distances : les offres vont se multiplier

Depuis le 13 décembre, de nouveaux horaires sur certaines lignes offrent de nouvelles opportunités. Vous pouvez maintenant partir de Prague et rejoindre Przemyśl (Pologne) en 10h50 minutes ou encore Berlin et Cracovie en 7h. Il n'y a pour l'instant qu'un seul voyage par jour. Et pour les trajets nécessitant de voyager la nuit, la plupart des ouvertures ont été repoussées courant 2021 à cause de la pandémie.

Nick Gardner, auteur du livre "Europe by Rail : the Definitive Guide", décrit dans un article publié dans The Guardian les nouveaux trajets qui permettent de voyager à travers l'Europe.

Il évoque notamment la ligne qui reliera Amsterdam à Vienne pour une durée de 13h40 minutes et dont le trajet se fera de nuit.

Il cite aussi le train qui reliera Berlin à Stockholm en passant par Hambourg, dont les premiers trajets sont prévus à partir du 31 mars 2021. "[Il] circulera initialement le week-end mais passera tous les jours à partir du 5 juin [2021]", détaille-t-il.