Le tourisme sera-t-il plus responsable après le choc du coronavirus ?

Pérou, Thaïlande : la nature reprend ses droits

Au Machu Picchu, au Pérou, l'ours à lunettes a été aperçu en des lieux qu'il avait désertés. En Thaïlande, où le nombre de touristes étrangers a baissé de plus de 83% l'année dernière, de plus en plus d'animaux marins comme des dugongs, des tortues menacées et des requins baleines sont observés.

Pour permettre à la faune et la flore de se régénérer, le gouvernement thaïlandais a décidé de fermer, en moyenne trois mois par an, plus de 150 parcs nationaux, et de limiter l'accès.

"Désormais, nous voulons un tourisme de qualité, nous ne voulons pas d'un afflux massif de touristes dans nos parcs nationaux", déclare Varawut Silpa-archa, ministre de l'Environnement. Pour compenser cette perte de volume, les tarifs pourraient augmenter, c'est "le prix à payer" pour préserver la nature, considère-t-il

Au Pérou aussi, l'accès au Machu Picchu est restreint, et les autorités réfléchissent à une forme de tourisme moins massive et plus sélective.

Selon Darwin Baca, maire de Machu Picchu Pueblo, d'autres offres ont été développées, par exemple des visites guidées de sites naturels ou de chutes d'eau, pour inciter les touristes à prolonger leur séjour en attendant de pouvoir accéder au site inca, qui apporte au Pérou des revenus annuels de 5,5 milliards de dollars, selon des estimations officielles.