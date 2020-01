Le tourisme mondial a ralenti en 2019

Le tourisme mondial s'est montré moins dynamique en 2019, souffrant du ralentissement économique et des incertitudes liées au Brexit ou au mouvement de protestation à Hong Kong, a annoncé lundi l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Un reflet de l'économie mondiale

Environ 1,5 milliard de touristes internationaux ont parcouru le monde l'an passé, soit une hausse de 4% sur un an, en retrait par rapport à 2017 et 2018 où le nombre d'arrivées avait bondi de 7% et 6% respectivement. En 2020, la croissance devrait rester du même ordre (3-4%).

"Le ralentissement est lié à la performance de l'économie mondiale, avec une croissance économique aux environs de 3%", a expliqué Sandra Carvao, responsable des tendances de marché à l'OMT.

Parmi les autres facteurs, "une incertitude assez forte liée au Brexit", la "faiblesse de l'économie allemande" et l'impact des "problèmes géopolitiques" mondiaux, a-t-elle ajouté.

La faillite du voyagiste britannique Thomas Cook ou de plusieurs compagnies aériennes à bas prix ont aussi contribué au ralentissement.