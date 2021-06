Le tourisme domestique : allez-vous succomber à la tendance de voyage en 2021 ?

Le tourisme domestique s’est développé aussi bien en Chine qu’aux États-Unis et en Europe, du fait des frontières fermées pendant la pandémie. Cette tendance pourrait peser à l’avenir sur le tourisme international qui doit envisager une reprise plus tardive et vertueuse.

Les arrivées de touristes internationaux ont baissé de 83% au premier trimestre 2021 en raison du maintien de restrictions généralisées sur les voyages, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Avec une chute de 73% des arrivées, 2020 a été jugée "la pire année de l’histoire du secteur" par l’organisation.