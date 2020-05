Bien que la planification de voyages à court terme soit un peu compliquée en ces temps difficiles de confinement-déconfinement, rien ne vous empêche de préparer des voyages pour 2021 en Europe ! Des études de l’Université de Cornwall ont révélé que les personnes qui planifient un voyage à l’avance trouvent plus positive tant leur situation sociale que leurs niveau économique ou encore leur état de santé et la vie en général. En 2014, les chercheurs Amit Kumar et Matthew Killingsworth, ont publié un article prouvant que les expériences vécues procurent plus de satisfaction et de bonheur que les biens matériels. Leur article étudiait les différences entre la consommation d’une expérience et d’un bien matériel ainsi que les effets psychologiques sur les personnes avant leur consommation.

L’anticipation de la joie à venir, un boost pour le moral Le simple fait de planifier un voyage peut booster votre santé mentale, selon une étude - © Michael Duva - Getty Images L’étude révèle que l’anticipation d’une joie, en particulier celle des voyages, est plus agréable que la consommation immédiate ou retardée de biens matériels. Une idée déjà émise dans un article de 2002 qui constatait que les citoyens britanniques étaient plus heureux lorsqu’ils avaient prévu un voyage. De plus, certains psychologues vantent les mérites psychologiques des vacances et de la découverte d'un nouvel endroit. En effet, une enquête réalisée en 2013 auprès de 485 adultes aux États-Unis relie les voyages à une augmentation d’empathie, d’attention, d’énergie et de concentration. "Il semble que ceux qui attendent pour partir en vacances soient beaucoup plus heureux dans leur vie dans son ensemble, ils éprouvent des sentiments moins négatifs ou désagréables et bénéficient ainsi d’un effet globalement positif. Les personnes étudiées qui avaient prévu des vacances sont également plus satisfaites de leur vie de famille, de leur situation économique et de leur santé en comparaison avec le groupe de personnes qui n’avaient pas réservé de vacances", peut-on lire dans le résumé de l’étude.

Pourquoi l’anticipation est-elle si positive pour nous ? Le simple fait de planifier un voyage peut booster votre santé mentale, selon une étude - © Morsa Images - Getty Images Interviewé par le National Geographic, Killingsworth explique : "En tant qu’êtres humains, nous passons une grande partie de notre vie à s’imaginer le futur. Notre capacité à se projeter peut être une source de joie si nous savons que de bonnes choses arrivent, et les voyages sont une des choses particulièrement positives à anticiper". Selon lui, il y a deux raisons principales qui expliquent que l’anticipation du voyage soit si positive sur notre santé mentale. D’abord, le fait que les voyages soient temporaires, "puisque nous savons qu’un voyage a un début et une fin définis, nos esprits sont enclins à le savourer, même avant qu’il ne commence". Il n’est pas rare qu’on retarde quelque chose qu’on aime pour profiter de l’anticipation (qui ne laisse pas dans son assiette "le meilleur pour la fin"?). Il en va de même pour la réservation de voyage. "Dans un sens, nous commençons à 'consommer' un voyage dès que nous commençons à y penser", explique Killingsworth. Ensuite, c’est notre capacité d’imagination qui a de l’importance dans ce boost de moral. Nous en savons souvent assez sur un voyage pour pouvoir l’imaginer et s’y projeter de manière plus ou moins réaliste tout en sachant qu’il y aura également des imprévus, de la découverte et de l’aventure. On reste suffisamment dans la sécurité mais avec ce petit twist d’aventure qui nous booste.