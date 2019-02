Le side-car d'Hagrid, la nouvelle attraction Harry Potter à Universal Orlando Resort

Des montagnes russes sur le thème du gentil géant d'Harry Potter et son célèbre side-car seront dévoilées cet été au parc The Wizarding World of Harry Potter de l'Universal Orlando Resort de Floride.

Bien que les détails de cette attraction soient encore très limités, Universal Orlando a donné un avant-goût de ce manège à sensations fortes, appelé "Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure".

Ces montagnes russes devraient être inaugurées le 13 juin 2019. Elles s'inspirent du moyen de locomotion préféré du gentil géant et promettent d'emmener à toute allure ses passagers à travers un dédale de pièces du château de Poudlard pour découvrir les créatures rares et magiques de la saga.

On notera que le parc Wizarding World of Harry Potter de Universal Orlando Resort se divise en deux univers: d'un côté le village de Pré-au-Lard, qui comprend le château de Poudlard, et de l'autre Le Chemin de Traverse.