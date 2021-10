Le resident curratory program : habiter gratuitement dans un lieu classé contre des travaux aux USA

Dans un article de Life Hacker , on découvre qu’un programme pourrait permettre de loger les gens qui ont un petit budget mais du temps et des bras à revendre dans des bâtisses classées qui demandent un entretien soutenu : le resident curator program .

La crise du logement est présente dans de nombreux pays et notamment aux USA où certains loyers atteignent des plafonds inimaginables dans les grandes villes. On se souvient de cet agent immobilier qui avait fait le buzz sur Tiktok avec un horrible et minuscule appart à New York loué à un prix scandaleux .

On retrouve ce programme principalement dans les États de l’Est comme le Massachusetts, le Connecticut, le Vermont, le Delaware, la Virginie et le Maryland. Des États qui historiquement ont pas mal de demeures et autres maisons ou châteaux datant de quelques siècles qui sont classées et doivent être maintenues en bon état.

Danielle Hyams explique dans un article pour The Escape Home ce que cet arrangement implique : "le fonctionnement des programmes est que les conservateurs résidents – qui peuvent être des particuliers ou des entités commerciales et à but non lucratif – reçoivent un bail à long terme pour un bâtiment historique appartenant à l’État en échange de la restauration de la propriété et de l’entretien continu."

Vous ne payez effectivement pas de loyer mais les coûts entraînés dans la restauration peuvent être énormes. De plus, les baux délivrés ne sont pas de 1 ou 3 ans mais vont souvent jusqu’à 50 ans. Vous vous retrouvez alors à devoir vous occuper d’une maison pendant des dizaines d’années et le calcul au final n’est pas toujours à votre avantage, comme l’explique un article du Delaware Public. Sur cette période et en fonction des États, les résidents peuvent débourser entre 500.000 et un million de dollars…