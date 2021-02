Le "pire appartement" de New York ? TikTok s'enflamme

Il n’empêche, postée sur le compte New York City Realtor, et titrée "Pire appartement jamais vu à NYC !!!" , la vidéo a recueilli 2,6 millions de "likes" et des commentaires à foison sur TikTok.

Les commentaires ne se font pas attendre : "Donc en clair, tu récupères un placard", a écrit Helen Blondel.

"Harry Potter vivait dans mieux", a surenchéri Adam Granger.

Le loyer moyen à Manhattan était de 3790 dollars en octobre dernier, selon le site Rent Cafe, pour une surface moyenne de 65 m2, quand l’appartement de la vidéo semble en faire à peine 10.

Pour Cameron Knowlton, l’agent immobilier qui a filmé la vidéo, l’appartement, libre depuis octobre, devrait néanmoins trouver rapidement preneur et ce, même si l’annonce ne circule que parmi des agents immobiliers et n’a été postée sur aucun grand site d’annonces immobilières. En effet, Greenwich Village "est l’un des quartiers les plus prisés au monde, donc il y aura des gens pour le louer", a-t-il assuré. Alors que plusieurs autres studios beaucoup plus spacieux, avec salle de bains, et à des loyers similaires sont proposés dans Greenwich Village sur les grands sites d’annonces immobilières.