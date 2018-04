En quête d’un voyage au vert ? Une étude approfondie révèle le palmarès 2018 des villes les plus vertes, mettant en évidence les meilleures destinations urbaines pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Nous profitons du Jour de la Terre ce dimanche 22 avril, un événement annuel qui sensibilise et soutient la protection de l’environnement, pour vous révéler ce guide précieux pour les amoureux de la nature et les écotouristes. Le Jour de la Terre est le plus grand mouvement écologiste mondial, dont le thème de cette année est “la fin de la pollution plastique”.

L’étude se concentre sur les 50 principales destinations touristiques parmi les plus grands pays de l’OCDE, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, en se basant sur trois critères principaux d’espaces verts : les espaces naturels, les espaces cultivés par l’homme et les espaces dédiés à la production alimentaire. Chaque catégorie regroupe différents types de verdure : les bois, les parcs, les jardins publics, les terrains de golf, les vergers, les vignobles, les fermes et plus encore.