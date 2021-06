Le musée olympique d'Athènes, "un voyage" dans l'histoire des JO

Le pays est rouvert aux touristes depuis quelques semaines et se félicite d'enfin pouvoir revoir les touristes et tout le qui va avec. La coïncidence veut que ce musée dont l'ouverture a été repoussée à plusieurs reprises pour cause de pandémie voit le jour au bon moment : 125 ans après la première édition des Jeux Olympiques modernes, tenue à Athènes en 1896.

Un parcours épuré guide le visiteur à travers le temps, jalonné par les événements marquants de l'olympisme. Reproductions antiques côtoient écrans tactiles dans un mariage de tradition et de modernité.

"Ce voyage commence par l'Ancienne Olympie, passe par Athènes en 1896 et en 2004, pour arriver aux dernières éditions", résume Mme Papaïoannou, directrice du musée.

Écrans disposés en couronne de lauriers et salle en forme de stade antique : l'espace et son aménagement ont été dessinés de manière à multiplier les rappels historiques et symboliques.

Une frise représente toutes les éditions estivales et hivernales des JO. Les 38 versions des torches utilisées pour le relais de la flamme olympique illuminent la visite, stimulée par la projection de vidéos des moments forts des Jeux à travers le monde.

L'un des 28 musées olympiques dans le monde, le musée d'Athènes veut "mettre en valeur la lutte, le combat et l'effort, dans leur dimension sportive et humaine", assure sa directrice. Car "on lutte pour devenir un grand champion et une meilleure personne".