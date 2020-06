Le lac de Genval : une destination romantique à 20 kilomètres de Bruxelles

Accessible facilement en voiture ou en train au départ de Bruxelles ( pensez-y lorsque vous recevez votre Rail Pass gratuit ), Genval se situe dans la province du Brabant Wallon en bordure de la forêt de Soignes. En plus d’être un lieu de promenade agréable, le lac de Genval est aussi le siège d’activités nautiques et d’apéros ensoleillés. Bref, il y a de quoi s’amuser !

La baignade est interdite au lac de Genval. Mais pour profiter de cette grande étendue d’eau, le Genval Yacht Club propose toutes sortes d’activités nautiques à prix raisonnables. Vous pourrez par exemple, pour 10‎€ les 30 minutes, louer un pédalo pour 4 personnes, une barque (4 personnes), un kayak biplace ou encore un paddle , cette planche ulta-tendance sur laquelle on tient debout et qu’on tente de propulser à l’aide d’une pagaie (sans tomber).

Le Club propose aussi des barges cocobo pour 95€/l’heure (services non-compris) . Ces plateaux en bois flottant sont équipés d’une table et de chaises et accueillent jusqu’à 15 visiteurs pour un apéro sur l’eau ou pour un barbecue (oui oui !). Un guide nature peut aussi vous accompagner pour vous emmener à la découverte du milieu aquatique .

Pour terminer la journée en douceur et reprendre des forces, il suffit de choisir parmi les nombreux restaurants installés sur les rives du lac. Côté brasserie, on retrouve la Brasserie du Lac et le Café du Lac, qui proposent de bons petits plats bien de chez nous. Il y a aussi le restaurant asiatique Miss Kang et les italiens La Laguna et La Fontanell'. Même les fins gourmets trouveront leur bonheur à L’Amandier (situé légèrement en retrait des rives du lac), sacré "meilleur restaurant du Brabant wallon" par le guide culinaire Gault&Millau en 2019.