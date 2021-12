Le Glacier Express : un train qui traverse les Alpes, une aventure aux paysages époustouflants

Le Glacier Express serpente à travers les Alpes pendant 8 heures (pour faire environ 300 km) de la ville de Zermatt jusqu’à la station de ski de St. Moritz (ou vice versa). Comme l’explique le site du Glacier Express, les moments forts du trajet sont :

Zermatt et le Cervin

Le voyage panoramique à travers la vallée de Conches et les gorges du Rhin

Le point culminant du trajet : le col de l’Oberalp à 2033 m d’altitude

Admirer les Alpes à travers les gigantesques fenêtres panoramiques

Le voyage sur la ligne de l’Albula

St. Moritz et les lacs

Les vues sont à couper le souffle (de ce qu’on en dit), on traverse les montagnes enneigées, on passe par des villages des hauteurs, on traverse des ponts, on franchit des rivières, … Sans oublier les impressionnantes gorges du Rhin, connues sous le nom de "Grand Canyon de Suisse".

Ce n’est pas un train comme les autres, on ne peut pas le prendre pour faire simplement le trajet, il existe un forfait qui comprend le voyage en train, de votre point de départ en Suisse et retour, une nuitée avec petit-déjeuner à Zermatt et St. Moritz.