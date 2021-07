Le "dark tourism" : visiter des zones sinistrées et des lieux de catastrophes pour les vacances

Les aficionados du "dark tourism" affectionnent les lieux témoins de parties sombres de l'Histoire ou spectateurs de catastrophes naturelles pour leurs vacances. Entre voyeurisme et devoir de mémoire, la frontière est fine...

Vous aimez le macabre, le dérangeant, les zones sombres de l'Histoire ? Alors le "dark tourism" est peut-être fait pour vous. Cette tendance de voyage a été repérée par Malcolm Foley et John Lennon, deux chercheurs américains, dans les années 90. Dans leur ouvrage "Dark Tourism, the attraction of death and disaster", les auteurs ont défini ce concept par le fait de voyager sur des sites associés à la mort et à la souffrance...

Sauf que le "tourisme noir" fait des émules. Au point d'établir des tops destinations "à ne pas manquer".

Les catastrophes nucléaires

On trouve, en haut de la liste, les sites des catastrophes nucléaires. Fukushima, bien sûr, au Japon, mais aussi la moins connue Pripiat en Ukraine, ville fantôme à côté de Tchernobyl, ou Semeï (anciennement Semipalatinsk), au Kazakhstan, témoin des essais nucléaires soviétiques. À noter que les touristes qui s'aventurent dans ces zones mettent leur santé en danger, les effets de la radioactivité n'échappant pas, eux, aux frontières entre tourisme de plaisir et tourisme noir.