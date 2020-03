Le coronavirus freinera-t-il les envies de départ en vacances cet été?

Pour la période entre avril et octobre, correspondant aux congés de Pâques puis aux grandes vacances, les tours-opérateurs ont enregistré des réservations en hausse par rapport à l'année dernière.

Le Maghreb poursuit sa reconquête

La Tunisie continue sa progression avec des séjours commandés en progression de 31% (chiffres France). Un succès probant au point d'être la troisième destination la plus choisie par les vacanciers.

L'Espagne demeure l'option préférée, devant la Grèce. L'Italie est quatrième dans l'ordre des préférences.

Reste à savoir si les cartes seront rebattues dans les semaines à venir en raison de l'épidémie de Covid-19 qui touche la Lombardie et la Vénétie. Du côté de l'Afrique du Nord, l'effet est également positif pour le Maroc et l'Egypte, dont les réservations dépassent les 20%. Quant aux voyageurs qui opteront pour un séjour long courrier, les Etats-Unis, la République Dominicaine, le Canada et l'Île Maurice composent les itinéraires préférés pour 2020.