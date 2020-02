Le calvaire des passagers du Diamond Princess, immobilisés en quarantaine au Japon alors que se multipliaient les contaminations à bord, a capté l'attention du monde entier. Un cas d'école des risques d'infection en milieu confiné : sur quelque 3.700 passagers et membres d'équipage, plus de 630 ont contracté le nouveau coronavirus, faisant du navire... le principal foyer de contagion hors de Chine.

Quand une croisière se transforme en cauchemar sanitaire: l'épidémie de coronavirus menace d'écorner l'image des paquebots, dépeints en redoutables foyers de contagion par les experts, et de faire tanguer les acteurs mondiaux du secteur.

"Et malheureusement, les passagers des croisières traditionnelles tendent à être assez âgés , ce qui les rend plus vulnérables", avertit le docteur Simon Clarke, de l'université britannique de Reading.

Certes, le coronavirus est "un exemple extrême", reconnaît Tara C. Smith, professeur d'épidémiologie à la Kent State University (Etats-Unis). Mais les risques sanitaires sont véritablement plus élevés en croisière, insiste-t-elle.

Stratégie de crise

Le coronavirus fait tanguer l'image des croisières - © Tomohiro Ohsumi - Getty Images

La gestion de la crise du Diamond Princess par les autorités japonaises a été critiquée, la quarantaine semblant avoir exacerbé la propagation du virus.

Un autre paquebot a été confiné à Hong Kong et une passagère d'un troisième navire de croisière, qui a accosté au Cambodge, a également été contaminée. En réaction, les principales compagnies (Royal Carribean, Costa Croisières ou encore MSC Croisière) ont annulé leurs départs prévus depuis des ports chinois.

Un coup dur pour le secteur: l'Asie est le troisième marché en volume, derrière les États-Unis et l'Europe, avec 4,24 millions de passagers en 2018, selon l'association professionnelle Clia. Et les Chinois représentent plus de la moitié de la clientèle des croisières en Asie.