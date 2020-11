Le coronavirus chamboule le classement des aéroports européens

Au mois de septembre, les aéroports situés en Russie et en Turquie, des pays très étendus, ont dépassé largement les performances des autres marchés européens, en raison "du relatif dynamisme de leur marché intérieur", selon un communiqué d’ACI.

Les aéroports turcs et russes résistent à la crise grâce à leur marché intérieur

Cette situation a totalement bouleversé le classement des 10 premiers aéroports européens en termes de nombre de passagers accueillis.

L'aéroport européen le plus dynamique a été l'aéroport turc d'Antalya avec 2,25 millions de passagers (-53,5%).

Il est suivi par Moscou-Cheremetievo (-53,5%), Moscou-Domodedovo (-26,2%) et Istanbul (-71%).

Londres-Heathrow, habituellement en tête du classement, n'arrive qu'en dixième position, derrière Paris-CDG (8e) et Amsterdam-Schiphol (9e). Ces importantes plateformes de connexion ont également été devancées par les aéroports d'Istanbul-Sabiha Gokcen (5e), Moscou-Vnukovo (6e) et Saint-Pétersbourg (7e), souligne ACI. Les hubs de Francfort et Munich sont sortis du top 10.

Les aéroports de l'UE, de Suisse, du Royaume-Uni, de l'Islande, du Liechtenstein et de Norvège enregistrent une chute de 86% de leur trafic par rapport à l'an dernier (-59% pour le reste de l'Europe), selon ACI.

"Ces aéroports font face à une accélération de la baisse du nombre de passagers. Les compagnies continuent à réduire leurs capacités en réponse à des extensions de mesures de confinement dans de nombreux pays" qui s'ajoutent à des restrictions aux frontières, a commenté le directeur général de l'ACI, Olivier Jankovec.