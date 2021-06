Le camping a-t-il toujours la cote pour les vacances d'été ?

"Sur la semaine dernière, c'est 50% de réservations de plus que la même semaine en 2020, qui était déjà une bonne semaine. On a déjà quelques campings complets", explique Mikaël Quilfen, directeur marketing chez Siblu, exploitant de 21 campings haut de gamme en France.

La caravane est remplacée par un mobilhome avec terrasse et petite haie pour vous abriter du regard des curieux. Et la piscine est devenue un centre aquatique.

Cet engouement est notamment dû au développement de l'offre d'hébergement. Aujourd'hui, on ne parle plus de camping mais d'hôtellerie de plein air.

"Le secteur a crû de 3 à 4% par an, surtout tiré par les 4 et 5 étoiles . Ce segment, progressivement, est allé prendre de la part de marché sur les résidences de tourisme et les clubs", explique Sébastien Manceau.

Sont aussi apparus les "néo-campeurs" repérés par campings.com : des familles jeunes avec enfants, aux revenus plus élevés et qui privilégient les bungalows et campings équipés de parcs aquatiques et de clubs pour les enfants.

Petite ombre au tableau estival : les tarifs devraient augmenter, selon Sébastien Manceau.

On compte en France 8.000 campings dont 6.000 étoilés. "Il ne se crée pas de campings, l'offre est limitée. Il y a de moins en moins de 'stock' et en face, de plus en plus de demande, donc les prix augmentent un peu", juge-t-il.