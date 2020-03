La technologie à la rescousse des hôteliers contre le Covid-19

Des caméras thermiques et des robots. Ce sont les nouveaux atouts des hôtels pour limiter la propagation du coronavirus dans leurs établissements.

En plus de fermer ses boîtes de nuit, ses théâtres et certains restaurants de Las Vegas et de Boston, le groupe Wynn Resorts a installé des caméras thermiques non-invasives à toutes les entrées de ses hôtels pour évaluer la température de ses clients et de son personnel lorsqu’ils pénètrent dans les lieux.

L’un des principaux symptômes du Covid-19 est la fièvre.

Le PDG de l’entreprise, Matt Maddox, a aussi annoncé que ses équipes allaient encourager les clients à garder leurs distances entre eux pour limiter la propagation du virus, tant aux tables de jeu que dans les restaurants du groupe.

"Toutes les autorités scientifiques et de santé auxquelles j’ai parlé ont mis l’accent sur la mise de distances entre les personnes, c’est-à-dire qu’il faut créer un espace suffisant entre les personnes pour ralentir la propagation du coronavirus. Ce n’est pas simplement une bonne idée. C’est essentiel, et pas pour toujours, mais assurément pour le moment", a expliqué Matt Maddox dans un communiqué.

Un autre établissement, le Westin Houston Medical Center de Houston, a quant à lui dépêché des "robots anti-microbes" pour nettoyer et désinfecter ses chambres et les parties communes de l’établissement. Développé par des épidémiologistes, LightStrike se présente comme un robot qui recourt à des ultraviolets (UV) pulsés au xénon (un gaz noble) pour détruire les virus, les bactéries et les moisissures. Le robot est utilisé pour détruire les bactéries et les virus microscopiques qui pourraient avoir survécu au nettoyage manuel.