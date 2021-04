La Russie admet avoir orchestré des apparitions du yéti pour relancer le tourisme en Sibérie

Un responsable russe aurait admis avoir organisé de fausses apparitions d’un yéti pour attirer des touristes en Sibérie.

Aman Tuleyev, ancien gouverneur et l’un des plus anciens dirigeants régionaux de Vladimir Poutine, aurait, selon le NewYork Post, demandé à un homme de grande taille de revêtir un costume de yéti et de se cacher dans les buissons en attendant les visiteurs.