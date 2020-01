La Royal Caribbean dévoile l'itinéraire européen de son futur Odyssey of the Seas

L'armateur américano-norvégien annonce l'itinéraire de son futur mastodonte des mers, l'Odyssey of the Seas, lorsqu'il abordera les eaux européennes en mai 2021.

L'armateur a décidé de voir les choses en encore plus grand avec le premier navire d'une nouvelle classe, la Quantum Ultra. On sait d'ores et déjà que sa piscine se partagera sur deux étages, que le navire proposera des essais de sauts en parachute et que l'on pourra même conduire des voitures auto-tamponneuses dans un vaste espace de jeux indoor.