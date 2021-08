La rando hypnose, quand marcher soigne le psychisme

La marche sous hypnose peut avoir de nombreux bienfaits pour lutter contre les phobies, les blessures psychologiques ou encore pour se ressourcer.

En Savoie, la thérapeute Laurence Roche Caustier propose de "l'hypnotik trek", des randonnées de plusieurs jours, le tout sous hypnose.

Et que la pluie ne vous arrête pas puisque qu'avec les bons équipements, on peut faire de la rando en toute saison et météo !