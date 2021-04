La plus longue ligne de tram au monde se trouve en Belgique !

On ne vous a pas donné la réponse en photo de couverture de l’article pour laisser le suspens un peu plus longtemps mais pour tous les Belges qui ont déjà été à la mer, vous devriez avoir deviné assez facilement : il s’agit bien sûr du Kusttram, le fameux Tram du littoral .

La ligne de tram la plus longue du monde se trouve dans notre petit pays. Si la Belgique n’est pas le plus petit pays du monde (pour les curieux, c’est la Principauté de Sealand, en mer du Nord, un État autoproclamé de 550 m²) elle détient un record de longueur : la ligne de tramway !

Une belle invention qui a vu le jour en 1885 et qui rejoint Knokke-Heist à La Panne sur 67 km et en 2 heures et 21 minutes. Une ligne droite avec un total de 68 arrêts et sur laquelle le tram peut pousser des pointes jusqu’à 78 km/h ce qui le rend aussi l’un des plus rapide du monde (que de records en une fois !) si l’on en croit le site officiel de De Lijn.