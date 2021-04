La plus grande boutique au monde dédiée à Harry Potter va ouvrir ses portes à New York

Le sorcier imaginé par J.K. Rowling aura droit à sa boutique dédiée, et ce dès le 3 juin.

2000 mètres carrés

La boutique, qui s’étendra sur trois étages, proposera 15 zones thématiques aux visiteurs, à la manière d’un parc d’attractions. Chaque zone sera inspirée de la saga Harry Potter, ainsi que Les Animaux Fantastiques.

Lire aussi : Une escape room Harry Potter vient d'ouvrir à Leuven

Dès l’entrée, les clients passeront sous une statue du phoenix Fumseck : “ce modèle impressionnant pèse plus de 100 kg et n’est qu’un des nombreux accessoires minutieusement détaillés et faits à la main, chacun créé pour surprendre et ravir les clients pendant qu’ils exploreront la boutique”, explique le site de la boutique.