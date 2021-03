La pandémie dope les voyages en réalité virtuelle.

"Chaque semaine depuis le début de la pandémie, j'ai voyagé dans le confort de ma maison", se réjouit ainsi Rafael Cortes, un informaticien de San Antonio qui utilise Alcove et YouTube VR. "Je suis allé à Londres, sur le pont de verre en Chine, aux chutes de l'Ange au Venezuela, dans l'ancienne ville de Petra en Jordanie et j'ai fait un tour de New York en hélicoptère", détaille-t-il.

L'engouement pour le virtuel va-t-il perdurer ?

Pour l'heure, les applications les plus populaires en réalité virtuelle restent celles du monde des jeux et de la fantaisie. Mais les voyages ont le vent en poupe.

"Alors qu'on est isolé socialement, cela peut sembler bizarre de s'isoler davantage pour se transporter ailleurs mais cela nous permet de vivre des choses que nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui", observe Avi Greengart, analyste au cabinet de conseil Techsponential.

Bien sûr, dit-il, il manque aux voyages en réalité virtuelle les expériences culinaires ou sensorielles. "On ne fait pas non plus de rencontres fortuites avec les habitants", reconnaît-il. Mais on peut avoir un musée pour nous tout seuls, "impossible dans le monde physique", ajoute-t-il.

Avant la pandémie, la réalité virtuelle et augmentée avait commencé à séduire les voyagistes et les offices de tourisme, qui y ont vu le moyen de donner un avant-goût des séjours proposés. Pour les clients, c'est un moyen de préparer leur voyage, selon un rapport du cabinet d'études GlobalData.

Finalement, la crise sanitaire aura permis de montrer que ce ne sont pas de simples gadgets, conclut Ralph Hollister, de GlobalData.