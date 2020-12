La marche, meilleure alliée des transports publics après la crise.

La promiscuité inquiète les usagers des transports en commun

Des sondages et études comportementales, qu'il manipule à longueur de journée, revient toujours un souci concernant l'hygiène. "Il y a une grosse hantise à toucher les boutons et les barres d'appui", a fortiori dans un espace clos. "Il y a une volonté de dire : 'on voudrait la preuve que c'est bien nettoyé'", note-t-il, constatant que "le métro est plus mal vécu que le bus ou le tramway, qui sont en surface".

Autre préoccupation majeure : "la proximité avec des inconnus". "Paradoxalement, le fait d'être assis à côté de quelqu'un fait peur à peu de gens. Mais être debout fait peur : on est debout et on est avec des gens qu'on ne connaît pas !"

Ses dernières études montrent que les Français font beaucoup plus confiance à leurs proches, amis et connaissances. Et ils ont plus peur de prendre un tram où tout le monde est masqué que de participer à une fête d'anniversaire, quand bien même les risques d'infection par le coronavirus sont bien plus élevés dans la seconde situation.

S'il regrette cette "grande injustice", Eric Chareyron estime que les transporteurs doivent en prendre leur parti. "A nous de travailler sur les preuves d'hygiène et sur la façon d'apporter plus de confort à bord des véhicules. Et en même temps proposer des alternatives pour éviter que les gens se retrouvent avec du monde", avance-t-il.

Les opérateurs se sont déjà employés à nettoyer, nébuliser et désinfecter leurs véhicules, allant jusqu'à envoyer des brigades sur le terrain dans la journée pour rassurer les voyageurs.