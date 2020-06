La croisière espère sortir la tête de l’eau, malgré les ravages du Covid-19

Contaminations et décès à bord, paquebots errant de port en port : malgré la pandémie, qui a plombé son image et suspendu toute activité, le secteur de la croisière s’estime touché mais pas coulé et veut reconquérir sa clientèle avec de nouvelles normes sanitaires.

Pour l’année 2020, le secteur tablait sur 32 millions de passagers dans le monde. Un objectif rendu caduc par l’épidémie de Covid-19, qui laisse sur le flanc une industrie générant plus d’1,1 million d’emplois directs et indirects, en incluant, entre autres, la construction navale.

Après une crise sanitaire d’une telle ampleur, "aucune activité dans le tourisme ne peut reprendre à l’identique, la croisière n’y fait pas exception", résume Erminio Eschena, président de Clia France, l’association regroupant les principaux armateurs.