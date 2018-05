L'Union européenne invite 15.000 jeunes de 18 ans à parcourir l'Europe cet été

L'Union européenne veut permettre à 15.000 jeunes de 18 ans de voyager gratuitement à travers l'Europe cet été, dans le cadre d'un programme baptisé DiscoverEU, a indiqué jeudi la Commission européenne.

L'initiative, née d'une proposition du Parlement européen, est dotée d'un budget de 12 millions d'euros en 2018 pour financer les titres de transports. Le programme sera ouvert en juin aux candidats âgés de 18 ans au 1er juillet via un site internet, le "Portail européen de la jeunesse".

Il vise à "donner à 15.000 jeunes l'occasion de voyager à travers l'Europe cet été pour découvrir le riche patrimoine culturel du continent, entrer en contact avec d'autres personnes, apprendre d'autres cultures et ainsi découvrir ce qui unit l'Europe", a indiqué la Commission dans un communiqué.

Les candidats sélectionnés devront suivre un itinéraire prédéterminé, en train, en bus, voire en ferries et en avion dans certains cas. Leur voyage pourra durer "jusqu'à 30 jours" et comprendra "entre une et quatre destinations étrangères".

Un jury sera chargé de procéder à la sélection finale des 15.000 premiers bénéficiaires, tandis qu'une deuxième vague de candidatures pourrait être ouverte au second semestre s'il reste des ressources budgétaires.

"Plus de détails sur l'initiative seront publiés à la mi-mai sur le site web du Portail européen de la jeunesse", a indiqué la Commission.