L'immobilier de luxe résiste à la crise sanitaire.

Son chiffre d'affaires français a progressé de plus de 5% l'an dernier, malgré la crise du Covid-19 et plusieurs épisodes de confinement, qui ont bloqué pendant des semaines l'activité économique.

Plusieurs réseaux soulignent aussi un bond des ventes en province . Chez Barnes, elles se sont envolées dans des destinations prisées des plus fortunés, telles Biarritz et Deauville, même si le réseau ne dit pas à quel point ces succès ont compensé le déclin parisien.

Les confinements ont généré des envies de confort

Selon les différents acteurs, deux grandes raisons expliquent cet essor du marché en temps de crise. D'abord, les multiples confinements, en particulier celui très strict du printemps 2020, ont créé de nouvelles envies.

"Jamais les gens n'ont été enfermés comme ça et ça s'applique à tout le monde, même les gens les plus aisés qui ont des biens plus vastes : ils sont habitués à voyager et ont été forcés de rester sur place", explique M. Kraft.

"C'est vraiment un phénomène psychologique : les gens sont frustrés et veulent un foyer plus confortable", insiste-t-il.

Ces observations font écho à celles faites par les réseaux grands publics sur le marché immobilier dans son ensemble. Mais dans ce dernier cas, elles n'ont pas forcément donné lieu à des mouvements massifs d'achat.

Lire aussi : La maison à vendre la plus chère de l'histoire de l'immobilier à Londres

Par contraste, chez les plus riches, ces envies sont parfois si pressantes que quelques achats, pourtant de plusieurs millions d'euros, ont été bouclés à distance sans que l'acquéreur ou ses représentants ne mettent les pieds dans le logement.

"Normalement, ces gens-là envoient au moins un assistant mais là, on a vraiment fait des ventes 100% virtuelles", s'étonne M. Kraft.