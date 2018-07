L'IATA déplore la hausse des retards dans l'espace aérien européen

L'Association internationale du transport aérien (IATA), qui regroupe la plupart des compagnies aériennes, a appelé les pays européens à s'attaquer aux "goulets d'étranglement" dans l'espace aérien européen, alors que les retards ont plus que doublé en un an.

Dans un communiqué, l'IATA exhorte la Commission européenne, les Etats membres et les prestataires de service de la navigation aérienne à mener "une action urgente" pour résoudre le problème.

L'organisme, basé à Genève en Suisse, signale que de récentes données d'Eurocontrol, l'organisme européen assurant la sécurité du trafic aérien, montrent que la somme des retards enregistrés sur les vols européens a atteint environ 47.000 minutes par jour en moyenne durant les six premiers mois de l'année, soit 133% de plus que durant la même période l'an dernier.

"La plupart de ces retards sont causés par des pénuries au niveau du personnel et des capacités, ainsi que par d'autres causes comme les retards météorologiques et les événements perturbateurs comme les grèves", a détaillé l'IATA.