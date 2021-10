L’histoire rocambolesque de cet hôtel flottant qui gît en Corée du Nord

Le premier hôtel flottant au monde a été construit en Australie et est aujourd’hui abandonné en Corée du Nord. Quelle est donc cette drôle d’histoire ? Le Barrier Reef Floating Resort est bien connu des amateurs d’insolite et autres histoires bizarres. Cet hôtel flottant a plusieurs décennies de voyages et de changements rocambolesques pour finalement arriver à flotter près de Pyongyang en Corée du Nord, comme le raconte Vice. Partons à la rencontre de ce monstre des mers.

Né en Australie pour admirer la barrière de corail

Est-il encore nécessaire de vanter la beauté naturelle de la Grande Barrière de Corail (qui, on ne le dira jamais trop, est en danger face au changement climatique) ? En 1988, date de l’inauguration de cet hôtel qui a coûté 40 millions de dollars, le public était ravi de pouvoir se rendre près de cette merveille naturelle sans déroger à son goût du luxe. Avec plus de 200 chambres sur sept étages, l’hôtel cinq étoiles proposait une discothèque, des bars et restaurants, un héliport et un court de tennis. Des séances de plongée en dessous du paquebot à la dégaine singulière étaient possibles pour profiter des poissons et autres récifs de corail. Cet hôtel de la démesure dérivait doucement sur John Brewer Reef, à environ 70 km au large de la côte de Townsville. Malheureusement, des problèmes financiers ne lui permettront de profiter de ce cadre idyllique que quelques années. À voir trop grand, on perd ses sous (c’est une expression qui n’existe pas mais ça s’applique plutôt bien à leur situation) et la malchance n’a pas aidé puisque de nombreux cyclones ont sévi dans la région à cette époque, empêchant d’utiliser l’hôtel.

Il devient Saigon Floating Hotel au Vietnam

3 images L’hôtel à Ho Chi Minh City © 1990 Peter Charlesworth

Ne pouvant plus se permettre d’entretenir l’hôtel, il est vendu quelques années après son inauguration au Vietnam qui profite d’un boom de tourisme après la fin de la Guerre. On le remorque des eaux Australiennes jusqu’à la rivière de Saïgon, à Ho Chi Minh Ville, et on le rebaptise (forcément puisqu’il n’est plus sur la barrière de corail) en lui offrant un nom plus local : Saigon Floating Hotel. Il restera une quinzaine d’années sur les eaux vietnamiennes mais des problèmes financiers (encore) viendront terminer la carrière du Saigon Floating Hotel en 1997. Il faut alors trouver un nouveau revendeur qui sera (contre toute attente) : la Corée du Nord.

En Corée du Nord, on l’appellera Hotel Haegumgang

Durante unos ocho años, el Hotel Haegumgang sirvió como lugar donde surcoreanos podían visitar a parientes norcoreanos a los que no habían visto en 50 años.



El interior era lujoso y confortable y las familias eran felices. pic.twitter.com/SfRqG2qg0A — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) March 4, 2021



Dans les esprits actuels, acheter un hôtel de 200 chambres dans un pays plutôt fermé aux touristes, c’est un peu étrange. Cependant, à l’époque et sous le règne de Kim Jong-il, les autorités du pays voulaient profiter du dégel intercoréen (de l’entente cordiale) entre les deux Corées pour lancer le tourisme. Cet hôtel démesuré et très impressionnant semblait alors une bonne idée pour proposer aux touristes sud-coréens une escapade insolite dans le pays voisin. "Apparemment, il a été transféré en Corée du Nord à une période d’apaisement et de dégel des relations dans l’histoire des deux Corées", a expliqué Robert De Jong, du Townsville Maritime Museum, à ABC. "On a pensé que l’hôtel en Corée du Nord pourrait permettre d’attirer les touristes." C’est pourquoi le pays l’a donc acheté et fait remorquer jusqu’au port du mont Kumgang, à environ 200 kilomètres à l’est de Pyongyang. Une histoire plutôt sympa d’ouverture sur l’autre et de respect mutuel qui s’est violemment arrêtée en 2008 lorsqu’un soldat nord-coréen a abattu une femme sud-coréenne qui s’était promenée dans une zone militaire…

L’hôtel flottant dont personne ne veut depuis 2008

3 images Kim Jong Un en visite au mont Kumgang © AFP or licensors