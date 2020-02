Kyushu, ou comment se connecter à l'essence du Japon

Revigorés par les bienfaits d'une eau thermale à 40 degrés, les voyageurs peuvent alors aborder dans les meilleures conditions une rencontre avec la colonie de dauphins (on parle d'un groupe de plus de 200 individus) qui peuplent les eaux d'Amakusa. Les capitaines des croisières assurent à leurs clients la quasi-certitude de les approcher, à l'exception de la saison hivernale.

La blessure Nagasaki

Mémorial de Nagasaki - © burdem - Getty Images

Berceau de la civilisation japonaise, Kyushu conjugue aussi son passé douloureux à un présent optimiste. Car l'île aux treize millions d'habitants fut lourdement meurtrie par la bombe atomique du 9 août 1945 sur Nagasaki. Cette tragédie causa la mort de 75.000 personnes, en blessa 74.000 autres tandis que les radiations engendrèrent des effets à long terme sur la santé de la population survivante et de leurs descendants.

Kyushu fut l'accès privilégié par les Espagnols et les Portugais pour enseigner le culte catholique ou entretenir des affaires commerciales avec le Japon dès le 16e siècle.

Il faut prendre le temps d'apprécier la quiétude qui règne dans le petit village de pêcheurs de Sakitsu, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Durant plus de 250 ans, le catholicisme fut prohibé et les fidèles ont fait mine de suivre les préceptes du bouddhisme et du shintoïsme pour éviter la persécution. En résulte aujourd'hui un véritable exemple de tolérance avec la coexistence des trois cultes, donnant lieu à des sites atypiques. En gravissant la montagne, sous le torii (porte traditionnelle qui ouvre tout lieu shintoïste) du sanctuaire Suwa de Sakitsu, on aperçoit ainsi l'église catholique de style gothique tout en béton.